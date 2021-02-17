Глава СБР не готов рассматривать Фуркада как тренера сборной России
Антон Борисов
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, заявившего о готовности поработать тренером в российской национальной команде.
«Серьезно я к этому не отношусь. Хотя, возможно, он и сказал об этом серьезно. Лично я на сегодняшний день не готов рассматривать Фуркада как тренера национальной команды», — заявил Майгуров в эфире «Матч ТВ».
Функционер отметил, что у француза нет опыта тренерской работы.
«Быть спортсменом — одно, а быть тренером — совсем другое», — сказал глава СБР.
Ранее двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал слова Фуркада.