Экс-главу ВФЛА Шляхтина дисквалифицировали на четыре года
Вадим Балканов
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Бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина дисквалифицировали на четыре года по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа AIU.
По информации источника, четырехлетнюю дисквалификацию также заработали экс-исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, бывший начальник отдела спортивных программ Елена Орлова, экс-антидопинговый координатор организации Елена Иконникова, а также член правления ВФЛА Артур Карамян.
Дисквалификация отсчитывается с 21 ноября 2019 года.
Ранее сообщалось, что Петр Иванов оставил должность президента ВФЛА.