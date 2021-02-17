Экс-главу ВФЛА Шляхтина дисквалифицировали на четыре года

Бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина дисквалифицировали на четыре года по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба независимого дисциплинарного органа AIU.

По информации источника, четырехлетнюю дисквалификацию также заработали экс-исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, бывший начальник отдела спортивных программ Елена Орлова, экс-антидопинговый координатор организации Елена Иконникова, а также член правления ВФЛА Артур Карамян.

Дисквалификация отсчитывается с 21 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Петр Иванов оставил должность президента ВФЛА.