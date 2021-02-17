Медведев прокомментировал победу над Рублевым на Australian Open
Вадим Балканов
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open 2021 года.
По его словам, условия в Мельбурне были сверхтяжелыми.
«В матче у нас были невероятные розыгрыши, после которых было тяжело дышать. По-моему, я один из первых, кто так вымотал Андрея. Этим я доволен.
Мне кажется, моя игра хорошо подходит под его игру. Мы давно знакомы, и я знаю, как бороться с его потрясающими мощными ударами. Это был один из лучших матчей, что я провел в Австралии», — сказал спортсмен в эфире Eurosport.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев в третий раз добрался до полуфинала турнира «Большого шлема».