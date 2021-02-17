Теннисист Медведев выиграл 19-й матч подряд

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и вышел в полуфинал Australian Open — 2021.

Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Род Лэйвер», продлилась 2 часа 7 минут и завершилась победой 25-летнего уроженца Москвы в трех сетах — 7:5, 6:3, 6:2.



Для 25-летнего уроженца Москвы эта победа стала 19-й подряд во всех соревнованиях. Напомним, что четвертая ракетка мира в конце 2020 года стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее Даниил Медведев прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале Australian Open 2021 года.