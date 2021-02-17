Хавбек «Эвертона» хочет покинуть клуб из-за погоды в Англии

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес может покинуть английский клуб, сообщает Defensa Central.

По информации источника, колумбийский футболист недоволен погодными условиями, а также сложностями с таможенным оформлением и слишком силовыми футболом, практикующийся в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Сообщается, что игрок может пополнить состав мадридского «Атлетико», который до этого интересовался Родригесом.

Ранее сообщалось, что дом главного тренера «Эвертона» Анчелотти подвергся нападению воров.