Пихлер не считает, что Фуркад всерьез намерен возглавить сборную России

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер высказался о словах француза Мартена Фуркада, который заявил, что был бы не против возглавить российскую национальную команду.

«Думаю, что Фуркад просто пошутил. У России сейчас хороший тренерский штаб. Проблема не в тренерском штабе — просто нужно работать в тишине. Я не знаю, насколько хорошим тренером будет Фуркад», — сказал Пихлер в интервью «СЭ».

Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом.

Ранее Анфиса Резцова критично высказалась о возможной работе Фуркада на посту тренера сборной России.