Стали известны номера российских биатлонистов в индивидуальной гонке на ЧМ
Андрей Черников
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Стали известны номера российских биатлонистов в индивидуальной гонке на чемпионате мира, которая пройдет 17 февраля, передает сайт Международного союза биатлонистов (IBU).
Александр Логинов выйдет на трассу 12-м, Матвей Елисеев — 41-м, Евгений Гараничев — 81-м, а Саид Халили — 96-м.
Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.
Ранее Александр Тихонов поделился эмоциями от выступления Светланы Мироновой в индивидуальной гонке.