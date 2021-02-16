Новичок ЦСКА Бохинен высказался об уровне РПЛ

Новичок московского ЦСКА Эмиль Бохинен высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает сайт армейцев.

«У вас очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе», — сказал Бохинен.



В турнирной таблице РПЛ красно-синие занимают второе место, набрав 37 очков.

Ранее Виктор Гончаренко оценил переходы Рондона и Бохинена в ЦСКА.