Новичок ЦСКА Бохинен высказался об уровне РПЛ
Андрей Черников
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Новичок московского ЦСКА Эмиль Бохинен высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает сайт армейцев.
«У вас очень сильная лига, может быть, даже одна из лучших в мире. Стиль игры в России силовой, мне нравится такой вызов, я постараюсь заявить о себе», — сказал Бохинен.
В турнирной таблице РПЛ красно-синие занимают второе место, набрав 37 очков.
Ранее Виктор Гончаренко оценил переходы Рондона и Бохинена в ЦСКА.