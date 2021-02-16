«Тамбову» готовы выделить до 200 млн рублей

Российский футбольный союз (РФС) готов выделить «Тамбову» до 200 млн рублей под гарантии губернатора области Александра Никитина в том, что в ближайшие годы такая же сумма будет вложена властями региона в развитие детско-юношеского футбола, передает «СЭ».

Отмечается, что «Тамбов» уже нашел инвесторов, которые готовы оказать команде финансовую помощь, Российская премьер-лига (РПЛ) уже передала «Тамбову» 51 миллион рублей за реализацию коммерческих и ТВ-прав лиги. Также тамбовчане договорились с игроками о реструктуризации долгов по зарплате.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» занимает 16 место, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Тамбова» согласны простить клубу не более 30 процентов долгов.