Француз Фуркад готов возглавить сборную России по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил о том, что он готов возглавить сборную России по биатлону.

«Это мог бы быть чудесный вызов. Если мне дадут полный карт-бланш, то почему бы и нет. Я бы точно подумал над приглашением из России», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».



Напомним, француз завершил карьеру в 2020 году.

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