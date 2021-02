Димитров объяснил поражение от Карацева в четвертьфинале Australian Open

Болгарский теннисист, 21-й номер рейтинга Григор Димитров прокомментировал исход четвертьфинального матча Australian Open — 2021 с Асланом Карацевым.

Встреча завершилась победой россиянина в четырех сетах — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

После игры Димитров признался, что еще до игры испытывал проблемы со здоровьем. Тем не менее он призвал не умалять заслуг его соперника.

«Нет смысла скрывать — проблема в спине. Вчера я совершал какое-то обычное движение, и мне вдруг стало больно. До начала матча я не мог надеть носки, так что понимал, что будет тяжело. В начале матча боль вернулась, становилось все хуже, и в итоге уже болело неудержимо. Но еще раз – это спорт. Уважение Карацеву. У него было много проблем, но он делал свое дело. Отдайте ему должное, он одержал победу», — приводит слова Димитрова Twitter Tennis_Majors.

Ранее сообщалось, что Карацев установил историческое достижение турниров «Большого шлема».

