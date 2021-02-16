Тарпищев: Карацев — просто король Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал успехи Аслана Карацева на Australian Open — 2021.

27-летний Карацев, дебютировавший в основной сетке турнира «Большого шлема», пробился в полуфинал. В четвертьфинале россиянин обыграл Григора Димитрова.

«Карацев просто король в Австралии, молодец. Избавился от травм, сработался с тренером, и вот результат. Он был запасным в Нидерландах на Кубке Дэвиса у меня в 2016 году, так что он хорошо нам знаком. Отличался всегда физикой и работоспособностью», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

За выход в финал Карацев поспорит с победителем пары Новак Джокович — Александр Зверев.

Ранее сообщалось, что Карацев установил историческое достижение турниров «Большого шлема».