Отстранение Харитонова в Bellator после драки с Яндиевым продлено
Игорь Игнатов
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов в ближайшее время не получит нового соперника.
Как сообщили ТАСС представители команды 40-летнего спортсмена, отстранение Харитонова после драки с Адамом Яндиевым продлено.
«Сергей прошел медобследование. Пока к боям его не допустили», — рассказал собеседник агентства.
Драка между Харитоновым и Яндиевым случилась в ноябре прошлого года. Харитонов в итоге получил переломы носа и орбитальной кости, ему была проведена операция.