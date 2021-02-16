Отстранение Харитонова в Bellator после драки с Яндиевым продлено

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов в ближайшее время не получит нового соперника.

Как сообщили ТАСС представители команды 40-летнего спортсмена, отстранение Харитонова после драки с Адамом Яндиевым продлено.

«Сергей прошел медобследование. Пока к боям его не допустили», — рассказал собеседник агентства.

Драка между Харитоновым и Яндиевым случилась в ноябре прошлого года. Харитонов в итоге получил переломы носа и орбитальной кости, ему была проведена операция.

Ранее Харитонов поблагодарил судьбу за драку с Яндиевым.