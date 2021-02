Новичок «Рубина» пропустит четыре месяца из-за травмы

Полузащитник «Рубина» Мицуки Саито перенес операцию в связи с травмой связочного аппарата голеностопного сустава, говорится в Twitter клуба.

Ожидается, что 22-летнему японцу потребуется на восстановление не менее четырех месяцев, то есть он рискует не сыграет в нынешнем сезоне.

Казанцы подписали Саито этой зимой, арендовав его у «Сенан Бельмаре» на полтора года с правом последующего выкупа. Он получил повреждение на одной из тренировок.

Ранее в «Рубине» прокомментировали возможный уход Хвичи Кварацхелии.

Мицуки успешно прооперирован в Финляндии. Восстановление займет около четырех месяцев.



Мицуки получил травму во время тренировки в Турции. У игрока было диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопного сустава.



