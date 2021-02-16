Фанаты «Барселоны» — президенту «ПСЖ»: не тронь Месси, вор
Болельщики «Барселоны» устроили негативную встречу президенту «Пари Сен-Жермен» Нассеру Аль-Хелайфи возле отеля в Каталонии, куда функционер прибыл с клубом на матч Лиги чемпионов.
В частности, фанаты каталонцев, разозлившиеся действиями парижан в отношении Лионеля Месси, несколько раз выкрикнули оскорбительные фраза в адрес Аль-Хелайфи — его назвали «козлом» и «сукиным сыном». Кроме прочего, прозвучала фраза: «Не тронь Месси, вор».
Видео опубликовано в Twitter El Golazo de Gol.
Это стало реакцией на последние новости относительно интереса «ПСЖ» к Месси. В парижском клубе публично уговаривают аргентинца переехать во Францию летом, журналы публикуют изображения Месси в форме «ПСЖ», а президент, тренер и игроки команды заявляют о готовности принять шестикратного обладателя «Золотого мяча».
Месси и «Барселона» в свою очередь крайне недовольны, что парижане создают такой ажиотаж.
Ранее сообщалось, что Неймар пытается убедить Месси перейти в «ПСЖ».
��Al-Khelaïfi increpado e insultado a su llegada a Barcelona— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 15, 2021
❌ "Deja a Messi, LADRÓN"
�� #Golazo pic.twitter.com/OJQbom0sEI