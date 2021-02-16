Галустян: могу позвонить Хабибу и по-братски попросить телефон Путина

Актер и юморист Михаил Галустян рассказал о своем знакомстве с действующим чемпионом легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. В частности, Галустян отметил, что у него имеется телефонный номер спортсмена, и при необходимости он может попросить связать его с президентом России Владимиром Путиным.

«Не знаю, есть ли у Путина свой телефон. Но, как минимум, я могу позвонить Хабибу и сказать: «Дай телефон Владимира Владимировича. По-братски». У меня где-то был номер Нурмагомедова, да», — сказал Галустян в эфире шоу на YouTube-канале «Макарена».

После победы Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года у Хабиба состоялся телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы президент дал спортсмену номер, на который Хабиб может «позвонить в любой ситуации, если что-то пойдет не так».

Ранее Галустян рассказал о том, как боялся комментировать бой Хабиба против Джастина Гэтжи.