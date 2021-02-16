«А если бы я не надела трусики?» Экс-жена украинского игрока разместила откровенное фото

Бывшая жена украинского полузащитника турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка Ирина опубликовала в своем Instagram откровенное фото. Помимо того, что девушка одета в платье с вызывающим вырезом на груди, в кадр также попало ее нижнее белье. Сама Ирина Морозюк сопроводила публикацию подписью, в которой в шутливой форме раскритиковала своих подруг, сделавших такое фото.

«Вот смотрите, не помню, кто фотографировал, но одна из моих родных подруг. Добрый день вам, девчата. И все бы ничего, все как бы красиво, но момент с трусишками вас не смущает? А что, если бы это была не зима, а лето? И я бы их не надела вообще? Разве подруги так поступают?» — написала она.

Николай Морозюк с января 2019 года выступает за «Ризеспор». В мае 2020 года стало известно о том, что его брак с Ириной распался. При этом сама девушка ранее стала президентом футбольного клуба.