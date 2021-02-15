Умер чемпион мира в составе сборной Аргентины Леопольдо Луке

Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Леопольдо Луке умер в возрасте 71 года, сообщается на странице Ассоциации футбола Аргентины в Twitter.

«Прощай, чемпион!» — написано в сообщении организации.

В клубной карьере Луке выступал за клубы «Сантос», «Ривер Плейт», «Расинг», «Росарио Сентраль», «Унион Санта-Фе», «Чакарита Хуниорс» и «Текстиль Мандийю».

В составе сборной Аргентины он принял участие в 44 матчах, в которых забил 22 мяча.

Ранее сообщалось, что чемпион мира 1982 года и обладатель «Золотого мяча» Паоло Росси умер в возрасте 64 лет.