Губерниев поделился ожиданиями от индивидуальных гонок на ЧМ

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от индивидуальных гонок на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Журналист отметил выступления Эдуарда Латыпова и Ирины Казакевич, а также заявил, что остальные спортсмены подошли к первенству в плохой форме.

«Если уж мы с самого начала не подготовились, то горная история и практика выступления нашей сборной показывает, что в индивидуальных гонках и в эстафетах (до масс-стартов надо дожить) все может быть совсем неплохо. Надеюсь, что тренеры все свои косяки знают, спортсмены соберутся и покажут результат. С верой в российскую команду, с верой в тренерский штаб. Все будет хорошо», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в Telegram.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Губерниев сообщил о накаленной обстановке в женской сборной России по биатлону.