Панарин занимался по индивидуальной программе на тренировке «Рейнджерс»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занимался по индивидуальной программе на последней тренировке команды, сообщает журналист Дэн Розен в Twitter.

Участие россиянина в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз» остается под вопросом. Матч состоится в ночь на 17 февраля.

Нападающий получил травму нижней части тела в матче с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ).

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Панарин принял участие в 12 играх, в которых набрал 15 (5+10) очков.

Ранее главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о состоянии Панарина.