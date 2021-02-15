Экс-вратарь ЦСКА опубликовал видео с поеданием окурков

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал в Instagram странное видео.

В ролике экс-футболист армейцев ест бычки от сигарет, после чего сталкивает тарелку с окурками в ванну и сплевывает.

«Тот кто не кушал бычки, я вам завидую! В ночь 17.02.2021», — подписал видео Чепчугов.

Голкипер выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. Он принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых пропустил 21 мяч. В составе красно-синих он стал трехкратным чемпионом страны.

Ранее Чепчугов рассказал о тяжелом разводе.