Глава ФИФА прокомментировал скандал с женщинами-арбитрами

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о скандале, произошедшем после финального матча клубного чемпионата мира между немецкой «Баварией» и мексиканским «Тигресом» (1:0), который прошел в Катаре.

Во время церемонии награждения глава национального олимпийского комитета (НОК) Катара шейх Хоаан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани поприветствовал всех участников игры, кроме арбитров-женщин. По информации СМИ, президент ФИФА попросил женщин не подходить шейху.

Инфантино заявил, что сообщения о просьбе являются ложными. Он отметил, что тем, кто распространяет такие слухи, должно быть стыдно.

«Как всем известно, я решительный сторонник защиты прав женщин и равного отношения ко всем людям. Независимо пола, расы, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, религии или физических возможностей», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

Ранее сообщалось, что глава оргкомитета Олимпиады-2020 ушел в отставку на фоне скандала.