Олимпийский чемпион не согласен с участием Мироновой в индивидуальной гонке

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о составе женской сборной России на индивидуальную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Экс-спортсмен считает оправданным решение тренерского штаба поставить на гонку Татьяну Акимову и Ларису Куклину.

«Решение поставить Миронову мне не понятно. Ей наоборот сейчас надо дать отдохнуть, чтобы она настроилась и в полной мере проявила себя в эстафете. Да, стрельба и ход не самые лучшие, но надежда умирает последней», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

Индивидуальная гонка пройдет 16 февраля. Начало — в 14.05 мск.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее стали известны стартовые номера российских биатлонисток в индивидуальной гонке.