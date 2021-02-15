«Краснодар» рассматривает экс-игрока «Реала» на замену Рамиресу

«Краснодар» определился с кандидатами на замену защитнику Кристиану Рамиресу, который получил серьезную травму, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, «быки» заинтересованы в приобретении экс-игрока мадридского «Реала» Фабио Коэнтрау, выступающего за «Рио Аве», а также Нила Тейлора из бирмингемской «Астон Виллы». Отмечается, что в списке есть еще несколько футболистов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Рамирес принял участие в 16 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что эквадорец выбыл на длительный срок.