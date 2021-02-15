Экс-врач «Спартака» высказался о возможном переносе матча с «Динамо»

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков высказался о возможном переносе матча красно-белых со столичным «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России из-за морозов.

Специалист заявил, что экстремальная погода требует напряжения всех физических возможностей футболиста.

«Болельщикам будет сложнее на трибунах, ведь в отличие от футболистов им подвигаться не получится. Матчи в такую погоду — это антифутбол. Кубковый матч редко бывает ярким, а тут еще мороз, который сковывает действия игроков», — цитирует Василькова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в день встречи, которая пройдет 20 февраля в Москве, температура воздуха опустится от минус 16 до минус 21 градуса. Согласно регламенту, если температура за час до игры ниже минус 15, инспектор должен запросить согласие на участие обеих команд. При этом окончательное решение о проведении матча принимает главный арбитр.