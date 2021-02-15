Защитник «Краснодара» Рамирес получил серьезную травму
Антон Борисов
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьезную травму колена, сообщает «Чемпионат.com».
По информации источника, эквадорец уже прооперирован. Отмечается, что футболист выбыл на длительный срок, и клуб уже ищет игрока на его позицию.
В нынешнем сезоне чемпионата России Рамирес принял участие в 16 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» заинтересован в приобретении лучшего бомбардира чемпионата Франции.