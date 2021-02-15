Стал известен состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на женскую индивидуальную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщает «Матч ТВ».

В составе российской команды выступят Татьяна Акимова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Женская индивидуальная гонка пройдет 16 февраля. Начало — в 14.05 мск.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о накаленной обстановке в женской сборной России.