Губерниев сообщил о накаленной обстановке в женской сборной России по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о накаленной обстановке в женской сборной России на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Обстановка в женской команде непростая. Я бы сказал, что обстановка накаленная», — написал Губерниев в Telegram.

Российские биатлонистки остались без медалей в спринте и пасьюте. 16 февраля пройдет индивидуальная гонка.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Губерниев иронично отреагировал на отказ биатлонисток давать интервью.