Губерниев сообщил о накаленной обстановке в женской сборной России по биатлону
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о накаленной обстановке в женской сборной России на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
«Обстановка в женской команде непростая. Я бы сказал, что обстановка накаленная», — написал Губерниев в Telegram.
Российские биатлонистки остались без медалей в спринте и пасьюте. 16 февраля пройдет индивидуальная гонка.
Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн Международного союза биатлонистов (IBU).
Ранее Губерниев иронично отреагировал на отказ биатлонисток давать интервью.