Агент прокомментировал новость об уходе Эдера из «Локомотива»
Андрей Черников
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Луи Эванс, агент игрока московского «Локомотива» Эдера, прокомментировал информацию об уходе футболиста из клуба после окончания сезона-2020/21.
«Пока никаких новостей нет. Все будет зависеть от того, сколько Эдер получит игрового времени. К обсуждению о возможном продлении контракта мы вернемся в конце сезона», — сказал Эванс.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают восьмое место, набрав 28 очков.
Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» не будет продлевать контракт с Эдером.