Агент прокомментировал новость об уходе Эдера из «Локомотива»

Луи Эванс, агент игрока московского «Локомотива» Эдера, прокомментировал информацию об уходе футболиста из клуба после окончания сезона-2020/21.

«Пока никаких новостей нет. Все будет зависеть от того, сколько Эдер получит игрового времени. К обсуждению о возможном продлении контракта мы вернемся в конце сезона», — сказал Эванс.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают восьмое место, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Локомотив» не будет продлевать контракт с Эдером.