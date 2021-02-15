Экс-футболист «Зенита» перешел в ЦСКА на правах аренды

Футболист Саламон Рондон перешел из китайского «Далянь Ифан» в московский ЦСКА на правах аренды, сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.



Игрок уже провел первую тренировку за новую команду.



Рондон будет выступать за столичный клуб до конца текущего сезона.

Ранее Эмиль Бохинен стал игроком ЦСКА.