Экс-футболист «Зенита» перешел в ЦСКА на правах аренды
Андрей Черников
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Футболист Саламон Рондон перешел из китайского «Далянь Ифан» в московский ЦСКА на правах аренды, сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.
Игрок уже провел первую тренировку за новую команду.
Рондон будет выступать за столичный клуб до конца текущего сезона.
Ранее Эмиль Бохинен стал игроком ЦСКА.
������������ Саломон @salorondon23 — в #ЦСКА на правах аренды! Добро пожаловать ������ https://t.co/xdClnSKGsC pic.twitter.com/Zn6i4ADCTO— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 15, 2021