Экс-футболист «Зенита» перешел в ЦСКА на правах аренды

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Футболист Саламон Рондон перешел из китайского «Далянь Ифан» в московский ЦСКА на правах аренды, сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.

Игрок уже провел первую тренировку за новую команду.

Рондон будет выступать за столичный клуб до конца текущего сезона.

Ранее Эмиль Бохинен стал игроком ЦСКА.