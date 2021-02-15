Экс-игрок «Зенита» Кришито оценил тренерские качества Семака
Андрей Черников
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Экс-игрок петербургского «Зенита» Доменико Кришито оценил тренерские качества наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.
«Считаю Семака отличным тренером. Еще будучи игроком, он транслировал нам свои идеи. Это помогало. Сейчас, как тренер, он делает свою работу хорошо», — передает слова Кришито Telesport
Также футболист добавил, что «Зенит» в этом сезоне выиграет чемпионат России.
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