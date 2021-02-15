Матч «Локомотив» — «Тамбов» в Кубке России может не состояться

Матч между московским «Локомотивом» и «Тамбовом» в рамках 1/8 финала Кубка России может не состояться. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, если тамбовчанам не удастся решить вопрос с сокращением заработной платы игроков, то игра будет отменена.

Спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что окончательно о том, пройдет матч или нет, станет известно 16 февраля.

Напомним, что игра, которая должна пройти в российской столице на стадионе «РЖД Арена», запланирована на 21 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Ростов» в контрольном матче.