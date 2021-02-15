Стал известен предварительный состав в женской индивидуальной гонке на ЧМ

Стал известен предварительный состав в женской индивидуальной гонке на чемпионате мира в Словении. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам старшего тренера Михаила Шашилова, в заявку попали Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

Напомним, что женская индивидуальная гонка состоится 16 февраля.

Ранее сообщалось, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился впечатлениями от женской гонки преследования, которая прошла в рамках чемпионата мира.