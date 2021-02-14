Наставник сборной России по биатлону ответил на критику национальной команды
Андрей Черников
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Наставник сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил на критику национальной команды, передает РИА «Новости».
На чемпионате мира, который проходит в Поклюке, россияне не смогли завоевать медалей в пяти стартовых гонках. Ряд экспертов связывает эти результаты с тем, что команда готовилась на высоте перед турниром.
«Спасибо за такое пристальное внимание, за нами следят, а это хорошо. Прежде, чем делать выводы, надо сделать сравнительный анализ», — сказал Польховский.
Специалист отметил, что Белорусы и Украинцы живут наверху, а норвежцы провели сбор на 1400 метров в Обертиллиахе, потом они приехали в Поклюку на эту же высоту.
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