Губерниев высказался о подготовке российских биатлонистов

Журналист Дмитрий Губерниев подвел промежуточные итоги чемпионата мира по биатлону, который проходит в Поклюке, передает «СЭ».

Напомним, после пяти заездов россияне не имеют в своем активе медалей.



«К турниру готовы только Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич, которая еле-еле в состав попала. Остальные не готовы. Александра Логинова, несмотря на хороший ход, по-прежнему лихорадит в стрельбе», — сказал Губерниев.

Ранее Александр Тихонов раскритиковал женскую сборную за результат в гонке преследования.