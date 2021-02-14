ЦСКА не может завершить переход норвежского игрока из-за коронавируса

Переход полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена задерживается из-за ограничений в Испании на фоне коронавируса, сообщает Eurosport.no.

По информации источника, футболист должен был присоединиться к клубу четыре дня назад. Отмечается, что о транфере футболиста сообщат 14 февраля, либо на следующей неделе.

Бохинен является воспитанником норвежской команды. Всего он принял участие в 92 матчах за клуб, в которых забил 11 мячей и отдал десять результативных передач.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Ранее стал известен срок принятия решения по трансферу Бохинена.