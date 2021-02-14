Объявлены три звезды дня в НХЛ
Антон Борисов
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Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» (4:3) нападающий забросил две шайбы.
Вторым стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон. В его активе дубль во встрече с «Флоридой Пантерз» (6:1).
Третьей звездой признан нападающий «Детройт Ред Уингз» Люк Гленденинг, на счету которого 3 (1+2) очка в матче с «Нэшвилл Предаторз» (4:2).
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Аризоны Койотс».