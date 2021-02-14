Чемпион UFC Усман повторил достижение Хабиба

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем дивизионе Камару Усман повторил достижение обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В главном выступлении турнира UFC 258, который прошел в Абу-Даби, Усман нокаутировал бразильца Гилберта Бернса в третьем раунде.

Для Усмана эта победа стала 13 кряду. Такой же результат у Нурмагомедова, канадца Жоржа Сен-Пьера, американцев Макса Холлоуэя, Джона Джонса и Деметриуса Джонсона.

Рекорд по этому показателю принадлежит бразильцу Андерсону Сильве, который провел 16 победных боев подряд.

Ранее были объявлены обладатели бонусов турнира UFC 258.