В UFC организуют супербой для опального экс-чемпиона

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу может провести поединок c бывшим соперником Петра Яна, ветераном ММА Юрайей Фейбером. Об этом сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани у себя в Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что Диллашоу оставил титул после проваленного допинг-теста. USADA дисквалифицировала представителя США на два года.

Что же касается последнего поединка американца, то в январе 2019-года Ти Джей был нокаутирован Генри Сехудо в схватке за пояс в наилегчайшем дивизионе.

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