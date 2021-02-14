«Милан» проиграл «Специи» в матче чемпионата Италии
Вадим Балканов
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В очередном матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» проиграл «Специи».
Встреча прошла в Ла Специи на арене «Альберто Пикко» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Джулио Маджоре и Симоне Бастони.
Несмотря на поражение, подопечные Стефано Пиоли сохранили за собой первую строчку в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 49 очков.
Ранее полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа раскрыл детали сорвавшегося перехода в московский «Спартак» в 2016 году.