Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Лорьяна»

Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.



Монегаски встретятся с 17-й командой лиги сегодня, 14 февраля. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Луи II» в 15:00 по московскому времени.

Напомним, что подопечные Нико Ковача идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков.

Ранее сообщалось, что нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси вышел на вторую строчку в списке бомбардиров Ла Лиги.