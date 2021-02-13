World Athletics поблагодарила Иванова за его работу в ВФЛА

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) поблагодарила Петра Иванова, который был вынужден покинуть пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает РИА «Новости».

Иванов входит в круг лиц, определенных решением CAS по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), которым запрещено занимать пост главы ВФЛА в течение двух лет. Он сможет вернуться к исполнению своих обязанностей 17 декабря 2022 года.

«Мы благодарны Петру Иванову за ту работу, которую он проделал со своей командой в ВФЛА и нашими международными экспертами по плану восстановления ВФЛА. И мы уверены, что эта хорошая работа будет продолжена», — отмечено в заявлении World Athletics.

Ранее сообщалось, что Привалова высказалась о своем назначении на пост президента ВФЛА.