Третьяк прокомментировал победу над Швецией в матче Еврохоккейтура

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал результат матча сборных России и Швеции на Шведских играх, которые проходят в рамках Еврохоккейтура, передает ТАСС.

Определить победителя команды не смогли ни в основное время, ни в овертайм. А в серии послематчевых буллитов сильнее оказалась сборная России. Победный бросок нанес Владимир Бутузов, итоговый счет 2:1.

«Тяжелая игра. Шведы выглядели довольно сильным соперником. Но наши — молодцы, бились, отыгрались, ложились под шайбу. Соперник вышел свеженьким на игру, поэтому надо сделать выводы», — заявил Третьяк.

Ранее сообщалось, что Ларионов назвал победу России над Швецией заслугой всей команды.