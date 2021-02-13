Биатлонистка Миронова показала худшую стрельбу в карьере в спринте

Российская биатлонистка Светлана Миронова показала худший результат по стрельбе во время спринтерской гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Во время спринта Миронова дважды промазала из позиции лежа, а затем четыре раза промахнулась на стойке. Она никогда не стреляла хуже в личной гонке с двумя огневыми рубежами.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что СБР готов обратиться в CAS из-за запрета флага на чемпионате мира.