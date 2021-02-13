Немецкий специалист Юрген Клопп проводит 300-й матч на посту главного тренера «Ливерпуля», сообщает Opta.

13 февраля «Ливерпуль» в рамках 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) проводит матч с «Лестером». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

До Клоппа до отметки в 300 матчей на посту наставника «Ливерпуля» добирались восемь специалистов. Примечательно, что два последних тренера — Жерар Улье и Рафаэль Бенитес — в своих юбилейных встречах одержали победы.

Клопп возглавил команду в октябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что Садио Мане проводит 200-й матч за «Ливерпуль».