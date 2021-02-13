Игрок московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан самым преданным футболистом в мире по версии Sport Bible.

Рейтинг составлен из футболистов, которые выступают в топ-10 чемпионатах.

Акинфеев выступает за армейцев 17 лет и восемь месяцев. Второе место занял Лионель Месси, который защищает цвета каталонской «Барселоны» 16 лет, восемь месяцев и пять дней.



Ранее Акинфеев высказался о назначении Георгия Джикии капитаном сборной России.