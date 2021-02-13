Рудковская подала заявку на регистрацию товарного знака «Гном Гномыч»
Андрей Черников
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Продюсер Яна Рудковская подала заявку на регистрацию товарного знака «Гном Гномыч», передает АГН «Москва».
Напомним, Гном Гномыч — прозвище, которое Рудковская и экс-фигурист Евгений Плющенко придумали для своего сына Александра.
«Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право. Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности», — сказала Рудковская.
Ранее Гном Гномыч выиграл турнир в Зеленограде.