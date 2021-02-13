Продюсер Яна Рудковская подала заявку на регистрацию товарного знака «Гном Гномыч», передает АГН «Москва».

Напомним, Гном Гномыч — прозвище, которое Рудковская и экс-фигурист Евгений Плющенко придумали для своего сына Александра.

«Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право. Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности», — сказала Рудковская.



Ранее Гном Гномыч выиграл турнир в Зеленограде.