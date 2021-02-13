Наставник «Уфы» Рахимов рассказал, что его напрягает в клубе

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал о том, что клубу требуется усиление перед возобновлением Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Команде обязательно требуется усиление, шесть человек покинули команду. Времени очень мало, оно было немного упущено. В ближайшие дни нужны приобретения, потому что это уже немного напрягает», — передает слова Рахимова «Матч ТВ».



В турнирной таблице РПЛ «Уфа» занимает 15 место, набрав 13 очков.

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