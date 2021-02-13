ISU не против музыки Чайковского в качестве альтернативы гимну России
Вадим Балканов
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Международный союз конькобежцев (ISU) высказался касательно использования произведений Петра Чайковского в качестве альтернативы гимну России на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе организации отметили, что сборная России по конькобежному спорту уже использует музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского для награждения.
Напомним, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в шведской столице с 24 по 27 марта.
Ранее сообщалось, что действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная отрабатывает новую произвольную программу.