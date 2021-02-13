Джокович не будет тренироваться и продолжит консультацию с врачами

Сербский теннисист Новак Джокович не будет тренироваться 13 февраля и продолжит консультацию с врачами. Об этом сообщает журналист Хосе Моргадо в своем Twitter.

По информации источника, в ближайшее время окончательно определится ситуация с тем, сможет ли первая ракетка мира выйти на матч против Милоша Раонича.

Напомним, что в случае снятия Джоковича с турнира, 30-летний канадец без борьбы пройдет в следующий круг соревнований.



Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open — 2021.